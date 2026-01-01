Art.-Nr. 19594 | Material

Kontenrahmen Apotheken Basis SKR04

  • Kontenrahmen für Apotheken
Preis- und Lieferinformationen
Kostenfreier Download

Kurzinfo

Stand 01/2026
Format DIN A4

Inhalte

Beschreibung

Der Kontenrahmen für Apotheken basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Leistungen

  • 0: Anlagevermögen

  • 1: Umlaufvermögen

  • 2: Eigenkapitalkonten

  • 3: Fremdkapitalkonten

  • 4: Betriebliche Erträge

  • 5 und 6: Betriebliche Aufwendungen

  • 7: Weitere Erträge und Aufwendungen

  • 9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten

Weitere Informationen

Preise

Art.-Nr. 19594 | Material

Kontenrahmen Apotheken Basis SKR04

Kostenfreier Download