Der Kontenrahmen für Apotheken basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.