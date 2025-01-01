Art.-Nr. 11175 | Kontenrahmen

Kontenrahmen DATEV SKR 04

  • Darstellung der beschrifteten und mit Funktionen belegten Konten
Preis- und Lieferinformationen
Kostenfreier Download

Kurzinfo

Stand 01/2025
Format DIN A4

Inhalte

Beschreibung

Dem Kontenrahmen SKR 04 können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Leistungen

  • 0: Anlagevermögen

  • 1: Umlaufvermögen

  • 2: Eigenkapitalkonten

  • 3: Fremdkapitalkonten

  • 4: Betriebliche Erträge

  • 5 und 6: Betriebliche Aufwendungen

  • 7: Weitere Erträge und Aufwendungen

  • 9: Vortrags- und statistische Konten

Preise

