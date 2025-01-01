Art.-Nr. 11175 | Kontenrahmen
Kontenrahmen DATEV SKR 04
- Darstellung der beschrifteten und mit Funktionen belegten Konten
Kurzinfo
Stand 01/2025
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Dem Kontenrahmen SKR 04 können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
0: Anlagevermögen
1: Umlaufvermögen
2: Eigenkapitalkonten
3: Fremdkapitalkonten
4: Betriebliche Erträge
5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
7: Weitere Erträge und Aufwendungen
9: Vortrags- und statistische Konten