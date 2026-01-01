Der Kontenrahmen Universalinstitute basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR04. Er ergänzt ihn um branchenspezifische Konten und deckt die Vorgaben der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (RechKredV) ab. Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.