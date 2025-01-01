Art.-Nr. 12293 | Kontenrahmen
Kontenrahmen Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (SKR 14) nach § 4 Absatz 3 ESTG
- SKR 14 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG
- Branchentypische Besonderheiten des landwirtschaftlichen Rechnungswesens
Stand 01/2025
Dem SKR 14 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.
Der Aufbau entspricht dem des SKR 14 in einer speziellen Aufbereitung. Diese Kontenrahmenvariante wurde um die Spalte Posten in der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ergänzt.
- 0: Anlagevermögen
- 1: Umlaufvermögen
- 2: Eigenkapitalkonten
- 3: Fremdkapitalkonten
- 4: Betriebliche Erträge
- 5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
- 7: Weitere Erträge und Aufwendungen
- 9: Vortrags- und statistische Konten
- Statt der Bilanz/GuV-Posten nach HGB sind die Positionen der Einnahmen-Überschussrechnung den Konten zugeordnet. Die nicht ergebnisrelevanten Konten für die Gewinnermittlung nach Paragraf 4 Abs. 3 EStG sind keiner Position zugeordnet. Falls sie trotzdem bebucht werden, fließen die Beträge in die Sonstigen Konten.
