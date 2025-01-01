Dem SKR 14 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.

Der Aufbau entspricht dem des SKR 14 in einer speziellen Aufbereitung. Diese Kontenrahmenvariante wurde um die Spalte Posten in der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ergänzt.