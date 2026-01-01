Art.-Nr. 10156 | Kontenrahmen

Kontenrahmen Schulen in freier Trägerschaft Basis SKR 03

  • Kontenrahmen für Schulen in freier Trägerschaft

Der Kontenrahmen für Schulen in freier Trägerschaft basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Preis- und Lieferinformationen
Kostenfreier Download

Kurzinfo

Stand 01/2026
Format DIN A4

Inhalte

Beschreibung

Der Kontenrahmen für Schulen in freier Trägerschaft basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Leistungen

  • 0: Anlage- und Kapitalkonten

  • 1: Finanz- und Privatkonten

  • 2: Abgrenzungskonten

  • 3: Wareneingangs- und Bestandskonten

  • 4: Betriebliche Aufwendungen

  • 7: Bestände an Erzeugnissen

  • 8: Erlöskonten

  • 9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten

  • Format DIN A4

Weitere Informationen

Preise

Art.-Nr. 10156 | Kontenrahmen

Kontenrahmen Schulen in freier Trägerschaft Basis SKR 03

Der Kontenrahmen für Schulen in freier Trägerschaft basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Kostenfreier Download