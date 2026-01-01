Art.-Nr. 12907 | Kontenrahmen

Kontenrahmen SKR 03 Französisch

  • Französischer Kontenrahmen SKR03
  • Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel
Stand 01/2026
Format DIN A4
Der französische Kontenrahmen SKR 03 entspricht in der Gliederung dem deutschen Kontenrahmen. Sie können ihm entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.

0: Anlage- und Kapitalkonten

1: Finanz- und Privatkonten

2: Abgrenzungskonten

3: Wareneingangs- und Bestandskonten

4: Betriebliche Aufwendungen

7: Bestände an Erzeugnissen

8: Erlöskonten

9: Vortrags- und statistische Konten

