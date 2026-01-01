Art.-Nr. 12908 | Kontenrahmen
Kontenrahmen SKR 03 Italienisch
- Italienischer Kontenrahmen SKR03
- Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel
Kurzinfo
Stand 01/2026
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Der italienische Kontenrahmen SKR 03 entspricht in der Gliederung dem deutschen Kontenrahmen. Sie können ihm entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.
Leistungen
0: Anlage- und Kapitalkonten
1: Finanz- und Privatkonten
2: Abgrenzungskonten
3: Wareneingangs- und Bestandskonten
4: Betriebliche Aufwendungen
7: Bestände an Erzeugnissen
8: Erlöskonten
9: Vortrags- und statistische Konten