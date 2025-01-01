Art.-Nr. 11238 | Kontenrahmen
Kontenrahmen SKR 07 Österreich
- Anlehnung an den österreichischen Einheitskontenrahmen
- Standardmäßige Beschriftung und Belegung
Kurzinfo
Stand 01/2025
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
DATEV-Kontenrahmen in Anlehnung an den österreichischen Einheitskontenrahmen. Dem SKR 07 können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.
Leistungen
0: Anlagevermögenskonten
1: Umlaufvermögenskonten
2: Umlaufvermögenskonten
3: Fremdkapitalkonten
4: Betriebliche Erträge
5: Betriebliche Aufwendungen
6: Personalkosten
7: Betriebliche Aufwendungen
8: Außerordentliche Erträge / Aufwendungen
9: Kapitalkonten