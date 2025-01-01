Art.-Nr. 11238 | Kontenrahmen

Kontenrahmen SKR 07 Österreich

  • Anlehnung an den österreichischen Einheitskontenrahmen
  • Standardmäßige Beschriftung und Belegung
Preis- und Lieferinformationen
Kostenfreier Download

Kurzinfo

Stand 01/2025
Format DIN A4

Inhalte

Beschreibung

DATEV-Kontenrahmen in Anlehnung an den österreichischen Einheitskontenrahmen. Dem SKR 07 können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.

Leistungen

  • 0: Anlagevermögenskonten

  • 1: Umlaufvermögenskonten

  • 2: Umlaufvermögenskonten

  • 3: Fremdkapitalkonten

  • 4: Betriebliche Erträge

  • 5: Betriebliche Aufwendungen

  • 6: Personalkosten

  • 7: Betriebliche Aufwendungen

  • 8: Außerordentliche Erträge / Aufwendungen

  • 9: Kapitalkonten

Preise

Kostenfreier Download