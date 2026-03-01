Art.-Nr. 12305 | Kontenrahmen

Kontenrahmen Wohnungsunternehmen Basis SKR 03

  • Kontenrahmen Wohnungsunternehmen
  • Gliederung nach Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV)
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Kurzinfo

Stand 03/2026
Format DIN A4

Inhalte

Beschreibung

Der Kontenrahmen Wohnungsunternehmen basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03. Er ergänzt diesen um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer) und deckt die Vorgaben der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV) ab.

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Leistungen

  • 0: Anlage- und Kapitalkonten

  • 1: Finanz- und Privatkonten

  • 2: Abgrenzungskonten

  • 3: Wareneingangs- und Bestandskonten

  • 4: Betriebliche Aufwendungen

  • 7: Bestände an Erzeugnissen

  • 8: Erlöskonten

  • 9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten Format DIN A4

Weitere Informationen

Branchenpaket Wohnungsunternehmen: Umfang und Einrichtung

Preise

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Kontenrahmen Wohnungsunternehmen Basis SKR 03

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