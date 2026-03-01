Art.-Nr. 12305 | Kontenrahmen
Kontenrahmen Wohnungsunternehmen Basis SKR 03
- Kontenrahmen Wohnungsunternehmen
- Gliederung nach Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV)
Kurzinfo
Stand 03/2026
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Der Kontenrahmen Wohnungsunternehmen basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03. Er ergänzt diesen um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer) und deckt die Vorgaben der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV) ab.
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
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0: Anlage- und Kapitalkonten
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1: Finanz- und Privatkonten
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2: Abgrenzungskonten
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3: Wareneingangs- und Bestandskonten
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4: Betriebliche Aufwendungen
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7: Bestände an Erzeugnissen
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8: Erlöskonten
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9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten Format DIN A4
Weitere Informationen
Preise
Art.-Nr. 12305 | Kontenrahmen