Kontenrahmen Zahnärzte Basis SKR 03

Der Kontenrahmen für Zahnärzte basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Der Bundesrat hat am 22.03.2024 dem gekürzten Wachstumschancengesetz zugestimmt.

Zu den vorab durch den Vermittlungsausschuss gestrichenen Maßnahmen gehört die Senkung des Umsatzsteuer-Durchschnittssatz für pauschalierende land- und forstwirtschaftlicher Betriebe von 9,0% auf 8,4%. Ein Wiederaufgreifen des Themas und eine künftige Umsetzung in anderem Gesetzgebungsverfahren ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Die Kontenrahmen SKR03, SKR04 und SKR14 für 2024, die mit der Jahreswechsel-Version der DATEV-Rechnungswesen-Programme 12.4 (Bereitstellung 29.12.2023) bereitgestellt wurden und die PDF-Dateien der Kontenrahmenänderungen an dieser Stelle enthalten deshalb für 2024 den Steuersatz von 9,0% (unverändert zu 2023).

Die gedruckten Kontenrahmen SKR03 2024 (Art.-Nr. 11174) und SKR04 2024 (Art.-Nr. 11175) wurden ab Mitte Januar 2024 (statt Ende Dezember 2023) versendet. Die Verzögerung war dem Abwarten auf die Zustimmung zum Wachstumschancengesetz geschuldet. Alle anderen Kontenrahmen wurden nur im PDF-Format bereitgestellt.