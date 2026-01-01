Kontenrahmen Zahnärzte (Basis SKR 03) § 4 Absatz 3 EStG

Kontenrahmen Zahnärzte (Basis SKR 03) § 4 Absatz 3 EStGPreis- und Lieferinformationen
Der Kontenrahmen für Zahnärzte (Basis SKR 03) §4 Absatz 3 EStG basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03 §4 Absatz 3 EStG, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Der Aufbau entspricht dem des SKR 03 in einer speziellen Aufbereitung.
-
0: Anlage- und Kapitalkonten
-
1: Finanz- und Privatkonten
-
2: Abgrenzungskonten
-
3: Wareneingangs- und Bestandskonten
-
4: Betriebliche Aufwendungen
-
7: Bestände an Erzeugnissen
-
8: Erlöskonten
-
9: Vortrags- und statistische Konten
-
Gegenüber dem SKR 03 sind anstelle der Bilanz/GuV-Posten nach HGB die Positionen der Einnahmen-Überschussrechnung den Konten zugeordnet. Die nicht ergebnisrelevanten Konten für die Gewinnermittlung nach Paragraf 4 Abs. 3 EStG sind keiner Position zugeordnet. Falls sie trotzdem bebucht werden, fließen die Beträge in die Sonstigen Konten.
-
Bei dem Kontenrahmen handelt es sich in Bezug auf den Jahresabschluss um eine Buchungshilfe. Umschlüsselungen in den Mandanten-Programmdaten FIBU sind nicht nötig.