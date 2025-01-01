Diese Kurzübersicht soll Sie in den ersten Tagen des Arbeitens mit DATEV Mittelstand Faktura begleiten und "Ihr schneller Einstieg" in die Programmkomponenten DATEV Arbeitsplatz, Auftragswesen, Dokumentenablage, Rechnungswesen compact und Zahlungsverkehr sein. Sie erhalten, in mehrere Themenblöcke gegliedert, einen Überblick zu den wichtigsten Arbeitsschritten.

Sie finden allgemeine Informationen zum Programm sowie zur Installation und Einrichtung und können entsprechend Ihrer Aufgabe fachspezifische Themen und Anleitungen nachschlagen. Zudem finden Sie Wissenswertes zu übergreifenden Funktionen, den Hilfemedien, unserem Schulungs- und Beratungsangebot sowie zum Service.