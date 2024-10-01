Auch nach dem Wegfall der Erleichterungen bei der Einführung von Kurzarbeit kann diese noch ein wichtiges Instrument für Unternehmen in Schwierigkeiten sein. Die Thematik Kurzarbeit bringt für viele Unternehmen zahlreiche Fragen mit sich. Die vorliegende Mandanten-Info geht auf die wichtigsten Hürden in der Praxis ein und stellt zentrale Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber dar.

Die Mandanten-Info-Broschüre informiert Ihre Mandantinnen und Mandanten über die aktuellen Voraussetzungen für die Einführung von Kurzarbeit und die Gewährung von Kurzarbeitergeld.