Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen
- Automatischer Bezug ohne Verpflichtung
- 14-tägiges Rückgaberecht
- Spiralbindung 17 x 24 cm
Erscheinungsweise: ca. 3 Ausgaben pro Jahr
Beschreibung
In der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit rund 115.000 Ärzte niedergelassen. Angesichts eines immer komplexer werdenden Gesundheitswesens eröffnet die Beratung von Arztpraxen ein zukunftsträchtiges attraktives Geschäftsfeld für Sie als Steuerberaterin oder Steuerberater. Auch die Pflegebranche gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mit über 2,8 Millionen Beschäftigten in Pflegeberufen und zahlreichen Einrichtungen, darunter Altenheime, ambulante Dienste und spezialisierte Pflegeeinrichtungen, ergibt sich ein weiteres Beratungspotenzial.
Die Ausgaben des Lieferservices "Kompaktwissen Gesundheitswesen" informieren Sie praxisnah, komprimiert und anschaulich z. B. zu den Themen Betriebsprüfung in der Arztpraxis, Lohngestaltung im Gesundheitswesen oder die ärztliche Praxis in der eigenen Immobilie.
Lesen Sie keine Seite zu viel! Gemäß dem Motto "kurz und bündig" werden die Themen auf rund 80 Seiten konzentriert dargestellt - genau so, wie Sie es in der Praxis erwarten. So arbeiten Sie sich schnell und zielgerichtet in neue Themen ein - und gewinnen viel Zeit für die Beratung. Dabei garantieren zahlreiche Praxistipps, Beratungsempfehlungen und Beispiele einen hohen Praxisbezug. Die Autoren sind erfahrene Praktiker aus Beratung, Finanzverwaltung oder Hochschule.
Nächste Auslieferung im Lieferservice
Kurzinfo
Leistungen
Vorteile
-
Sie erhalten künftig jede neue Ausgabe automatisch.
-
Sie verpassen kein aktuelles Thema.
-
Sie können jeden Titel innerhalb von 14 Tagen zurücksenden.
Bereitstellung
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Lieferservices die erste Lieferung mit dem Erscheinen einer neuen Ausgabe erfolgt.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Details & Preise
Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen
Erscheinungsweise: ca. 3 Ausgaben pro Jahr