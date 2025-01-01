Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen

In der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit rund 115.000 Ärzte niedergelassen. Angesichts eines immer komplexer werdenden Gesundheitswesens eröffnet die Beratung von Arztpraxen ein zukunftsträchtiges attraktives Geschäftsfeld für Sie als Steuerberaterin oder Steuerberater. Auch die Pflegebranche gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mit über 2,8 Millionen Beschäftigten in Pflegeberufen und zahlreichen Einrichtungen, darunter Altenheime, ambulante Dienste und spezialisierte Pflegeeinrichtungen, ergibt sich ein weiteres Beratungspotenzial.

Die Ausgaben des Lieferservices "Kompaktwissen Gesundheitswesen" informieren Sie praxisnah, komprimiert und anschaulich z. B. zu den Themen Betriebsprüfung in der Arztpraxis, Lohngestaltung im Gesundheitswesen oder die ärztliche Praxis in der eigenen Immobilie.

Lesen Sie keine Seite zu viel! Gemäß dem Motto "kurz und bündig" werden die Themen auf rund 80 Seiten konzentriert dargestellt - genau so, wie Sie es in der Praxis erwarten. So arbeiten Sie sich schnell und zielgerichtet in neue Themen ein - und gewinnen viel Zeit für die Beratung. Dabei garantieren zahlreiche Praxistipps, Beratungsempfehlungen und Beispiele einen hohen Praxisbezug. Die Autoren sind erfahrene Praktiker aus Beratung, Finanzverwaltung oder Hochschule.