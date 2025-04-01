Art.-Nr. 42288 |
Bildungspartner-Angebot
Bildungspartner-Angebot
Bildungspartner-Angebot

Lohn und Gehalt in der Praxis - Teilnehmer

  • Simulation einer ganzjährigen Lohn- und Gehaltsabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
  • Konzipiert für circa 10 Unterrichtsstunden, je nach Lerntempo und gesetzten Schwerpunkten auch mehr
Übersicht

Das Lehrkonzept simuliert den Arbeitsalltag in einer Kanzlei: Für einen neuen Mandanten, die Möbelfabrik Baltasar Muster KG in Schwabach, soll die Lohn- und Gehaltsabrechnung durchgeführt werden.

Jedem Monat ist dabei ein eigenes Schwerpunktthema gewidmet: Was ist z. B. bei Heirat eines Arbeitnehmenden zu beachten, was bei Überstunden, was bei PKW-Gestellung?

Aufgabe der Teilnehmenden ist nun, alle notwendigen Daten zu erfassen und die Monate Januar bis Dezember mit Hilfe des Programms Lohn und Gehalt abzurechnen.

Kurzinfo

Stand 04/2025
Zielgruppe Geeignet für Ausbildung und Umschulung zum/zur Steuerfachangestellten (Lernfeld 5); v. a. Berufsschulen und Freie Träger
Schwierigkeitsgrad komplex
Format ZIP-Datei

Nachweise

Zertifikat

Der Musterfall bildet zusammen mit dem Lehrmittel Personalwirtschaft mit DATEV, den E-Learnings auf DATEV Students online sowie theoretischem Wissen zur Personalwirtschaft die Basis zur Vorbereitung auf die Online-Prüfung zum Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt.

Weiterbildungsbescheinigung

Bildungspartner, die das Lehrmittel in Unterricht / Seminar einsetzen, können ihren Lernenden eine Weiterbildungsbescheinigung aushändigen. Anders als beim Zertifikat wird damit keine Prüfung, sondern nur die Kursteilnahme attestiert. Ein individualisierbares Template steht in MyMarketing bereit.

Inhalte

Behandelte Themen
  • Erfassung von Stamm- und Bewegungsdaten
  • Durchführung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen
  • Werkswohnung
  • Vorschuss
  • Fahrtkostenzuschuss
  • PKW-Gestellung mit und ohne Pauschalierung
  • Überstunden
  • Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
  • Mutterschaftsurlaub
  • Geringfügige Beschäftigung und Gleitzone
  • Auszubildende, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nicht überschreitet
  • Direktversicherung
  • Lohnpfändung
Erforderliches Vorwissen
  • Grundkenntnisse der Lohnabrechnung am PC
  • Zum Selbststudium geeignet
E-Learning auf DATEV Students online

Hinweise

Erforderliche Software & EDV-Hinweise
  • DATEV Lohn und Gehalt
  • lokale Installation: Arbeiten Sie mit lokal installierter Software, müssen Sie die Datenbestände (Art.-Nr. 42056) separat bestellen.
  • DATEV Software online: Bitte wählen Sie das Template "ohne Musterdaten / Sonstiges".
Bestandteile
  • Unterlage für Teilnehmende

