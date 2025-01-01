Mehr Qualität mit DATEV ProCheck
- Abbilden der Inhalte eines Prozess- und Qualitätsmanagement Handbuchs
- Checklisten stellen die Qualität der Aufgabenerledigung sicher
- Abbilden der Inhalte eines Prozess- und Qualitätsmanagement Handbuchs Checklisten stellen die Qualität der Aufgabenerledigung sicher Individuelle Notizen machen auf Mandantenbesonderheiten aufmerksam
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach der Produktpräsentation online kennen Sie die Vorteile des Programms und seine Einsatzmöglichkeiten in der Kanzlei. Sie bekommen die wichtigsten Programmfunktionen und ihren Nutzen erläutert. Das Produkt wird anhand der Standardprozesse für Steuerberater vorgestellt, die Inhalte der Präsentation sind auf andere Prozessmodelle (z. B. Prozessmodell für Rechtsanwälte) übertragbar.
Themen
-
Ausgangssituation für den Einsatz von DATEV ProCheck in der Kanzlei
-
Vorstellung der Lösung
-
Darstellung des Nutzens
-
Inhalte (Programmfunktionen)
-
Einstiegsunterstützung mit Musterprozessen
-
Anpassung an kanzleiindividuelle Prozesse
-
Mandanten- und auftragsspezifische Besonderheiten
-
Arbeitsbegleitende Unterstützung
-
Integration im Arbeitsplatz Eigenorganisation
-
-
Zusammenfassung
-
Programmeinführung in der Kanzlei
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber/Entscheider, die sich für das Programm DATEV ProCheck interessieren
Präsentationsfolien
Sie haben die Möglichkeit, den Foliensatz für Ihre jeweilige Veranstaltung als PDF-Dokument herunterzuladen. Informationen dazu finden Sie im Hilfe-Dok. Nr. 1035297 .
Referentin
Alexandra Bohm
Dipl.-Betriebswirtin (FH), M.A. Zertifizierter Auditor (IRCA), ISO 9001, Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Produktpräsentation online
Hinweis
Bitte buchen Sie den gewünschten Termin Ihrer Produktpräsentation online spätestens sechs Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn. Sie erhalten dann die Bestätigung mit den Zugangsdaten per DATEV Mitteilungen.
Kurz vor Ihrem Veranstaltungstermin erhalten Sie eine Erinnerung per E-Mail an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Seminarraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15 - 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Übrigens: Bei einer Produktpräsentation online können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.