Bitte buchen Sie den gewünschten Termin Ihrer Produktpräsentation online spätestens sechs Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn. Sie erhalten dann die Bestätigung mit den Zugangsdaten per DATEV Mitteilungen.

Kurz vor Ihrem Veranstaltungstermin erhalten Sie eine Erinnerung per E-Mail an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Seminarraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15 - 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.

Übrigens: Bei einer Produktpräsentation online können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.