Mehr Qualität mit DATEV ProCheck

  Individuelle Notizen machen auf Mandantenbesonderheiten aufmerksam
Inhalte

Beschreibung

Nach der Produktpräsentation online kennen Sie die Vorteile des Programms und seine Einsatzmöglichkeiten in der Kanzlei. Sie bekommen die wichtigsten Programmfunktionen und ihren Nutzen erläutert. Das Produkt wird anhand der Standardprozesse für Steuerberater vorgestellt, die Inhalte der Präsentation sind auf andere Prozessmodelle (z. B. Prozessmodell für Rechtsanwälte) übertragbar.

Themen

  • Ausgangssituation für den Einsatz von DATEV ProCheck in der Kanzlei

  • Vorstellung der Lösung

  • Darstellung des Nutzens

  • Inhalte (Programmfunktionen)

    • Einstiegsunterstützung mit Musterprozessen

    • Anpassung an kanzleiindividuelle Prozesse

    • Mandanten- und auftragsspezifische Besonderheiten

    • Arbeitsbegleitende Unterstützung

    • Integration im Arbeitsplatz Eigenorganisation

  • Zusammenfassung

  • Programmeinführung in der Kanzlei

Teilnehmerkreis

Kanzleiinhaber/Entscheider, die sich für das Programm DATEV ProCheck interessieren

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Alexandra Bohm

Alexandra Bohm

Dipl.-Betriebswirtin (FH), M.A. Zertifizierter Auditor (IRCA), ISO 9001, Mitarbeiterin der DATEV eG

Übrigens: Bei einer Produktpräsentation online können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.

