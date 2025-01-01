Minijobs, 11. Auflage (E-Book)

In Unternehmen jeder Größe werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in geringfügigem Umfang beschäftigt. Die korrekte Abrechnung dieser Beschäftigungsverhältnisse hat seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns an Brisanz gewonnen.

Das Kompaktwissen gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuell geltenden lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen. So wird das Meldeverfahren zur Sozialversicherung besprochen und auch die Abgabenbelastung für den Arbeitgeber.