Präsentation DATEV Anwalt Komfortpaket (online)
- DATEV-Experten informieren
- Kanzleiprozesse digitaler und effizienter gestalten
- Optimale Ergänzung für DATEV Anwalt classic
Inhalte
Beschreibung
Entdecken Sie das DATEV Anwalt Komfortpaket - die perfekte Ergänzung zu DATEV Anwalt classic für Rechtsanwaltskanzleien! Digitalisieren Sie Ihre Kanzlei-Workflows nahtlos und steigern Sie die Effizienz Ihrer internen und externen Prozesse. Von der Mandatsanbahnung bis zur Aktenanlage digitalisiert die Software den gesamten Ablauf.
Im Rahmen dieser Produktpräsentation online erhalten Sie einen ersten, kostenlosen Einblick in die Inhalte und neuen Funktionalitäten des DATEV Anwalt Komfortpakets.
Details
Teilnehmerkreis
-
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen
-
Rechtsanwaltsfachangestellte
Themen
-
Inhalte und Funktionen des DATEV Anwalt Komfortpakets, u.a.:
-
Intelligenter Anlagenmanager
-
Mandatsanbahnung
-
Schnittstelle zu DATEV SmartExperts
-
Stapelsignatur
-
DATEV Anwalt E-Mail Tool
-
beA Plus
-
Referenten
Melanie Greiner
Mitarbeiterin der DATEV eG
Stefan Moskopp
Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.