Art.-Nr. 78312 | Produktpräsentation

Präsentation DATEV Anwalt Komfortpaket (online)

  • DATEV-Experten informieren
  • Kanzleiprozesse digitaler und effizienter gestalten
  • Optimale Ergänzung für DATEV Anwalt classic
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Entdecken Sie das DATEV Anwalt Komfortpaket - die perfekte Ergänzung zu DATEV Anwalt classic für Rechtsanwaltskanzleien! Digitalisieren Sie Ihre Kanzlei-Workflows nahtlos und steigern Sie die Effizienz Ihrer internen und externen Prozesse. Von der Mandatsanbahnung bis zur Aktenanlage digitalisiert die Software den gesamten Ablauf.

Im Rahmen dieser Produktpräsentation online erhalten Sie einen ersten, kostenlosen Einblick in die Inhalte und neuen Funktionalitäten des DATEV Anwalt Komfortpakets.

Details

Teilnehmerkreis

  • Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen

  • Rechtsanwaltsfachangestellte

Themen

  • Inhalte und Funktionen des DATEV Anwalt Komfortpakets, u.a.:

    • Intelligenter Anlagenmanager

    • Mandatsanbahnung

    • Schnittstelle zu DATEV SmartExperts

    • Stapelsignatur

    • DATEV Anwalt E-Mail Tool

    • beA Plus

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Melanie Greiner

Melanie Greiner

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Stefan Moskopp

Stefan Moskopp

Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 78312 | Produktpräsentation

Präsentation DATEV Anwalt Komfortpaket (online)

Einmalig
0,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Software | Art.-Nr. 69110

DATEV Anwalt Komfortpaket