Künstliche Intelligenz, insbesondere im Bereich der generativen KI, ist derzeit in aller Munde. Doch nur wenige Anwaltskanzleien können heute bereits etwas mit dem Thema anfangen.

Zu vage sind die möglichen Einsatzszenarien, zu unüberschaubar die Vielfalt der Angebote unterschiedlicher Anbieter. Wir präsentieren Ihnen aktuelle Entwicklungen und praktischen Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, zeigen Nutzungsszenarien und deren Umsetzung in Verbindung mit DATEV Anwalt classic auf.

Erfahren Sie, wie unser Partnerprodukt Prime Legal AI Ihre alltägliche Aktenbearbeitung unterstützen und wertvolle Zeit bei der Sichtung und Verarbeitung umfangreicher Fallakten einsparen kann.