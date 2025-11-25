Art.-Nr. 77558 | Produktpräsentation

Inhalte

Beschreibung

Künstliche Intelligenz, insbesondere im Bereich der generativen KI, ist derzeit in aller Munde. Doch nur wenige Anwaltskanzleien können heute bereits etwas mit dem Thema anfangen.

Zu vage sind die möglichen Einsatzszenarien, zu unüberschaubar die Vielfalt der Angebote unterschiedlicher Anbieter. Wir präsentieren Ihnen aktuelle Entwicklungen und praktischen Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, zeigen Nutzungsszenarien und deren Umsetzung in Verbindung mit DATEV Anwalt classic auf.

Erfahren Sie, wie unser Partnerprodukt Prime Legal AI Ihre alltägliche Aktenbearbeitung unterstützen und wertvolle Zeit bei der Sichtung und Verarbeitung umfangreicher Fallakten einsparen kann.

Themen

  • Allgemeine Informationen zu generativer Künstliche Intelligenz

  • Datenschutz und Datensicherheit

  • Die DATEV KI-Werkstatt – Werkzeuge auch für Rechtsanwälte

  • Prime Legal AI – unser Partner im Bereich KI

  • Live-Präsentation: Wie die Nutzung von Prime Legal AI die Arbeit in Anwaltskanzleien unterstützen kann

Details

Teilnehmerkreis

  • Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
  • Kanzleimanagerinnen und Kanzleimanager
  • Sekretärinnen und Sekretäre

Referent:

Michael Friedmann, Vorstand CLIO (Chief Legal Innovation Officer) anwalt.de

Co-Referent:

Tobias Wagner, DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
0000 Virtuell Virtuell
Di, 25.11.25 | 
14:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
0000 Virtuell Virtuell
Mi, 28.01.26 | 
14:00 - 15:00 Uhr
Plätze:

