Präsentation KI-Lösungen bei DATEV Anwalt (online)
- DATEV-Experten informieren
- Einsatz Künstlicher Intelligenz in Anwaltskanzleien
- Neues Partnerprodukt Prime Legal AI
Inhalte
Beschreibung
Künstliche Intelligenz, insbesondere im Bereich der generativen KI, ist derzeit in aller Munde. Doch nur wenige Anwaltskanzleien können heute bereits etwas mit dem Thema anfangen.
Zu vage sind die möglichen Einsatzszenarien, zu unüberschaubar die Vielfalt der Angebote unterschiedlicher Anbieter. Wir präsentieren Ihnen aktuelle Entwicklungen und praktischen Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, zeigen Nutzungsszenarien und deren Umsetzung in Verbindung mit DATEV Anwalt classic auf.
Erfahren Sie, wie unser Partnerprodukt Prime Legal AI Ihre alltägliche Aktenbearbeitung unterstützen und wertvolle Zeit bei der Sichtung und Verarbeitung umfangreicher Fallakten einsparen kann.
Themen
-
Allgemeine Informationen zu generativer Künstliche Intelligenz
-
Datenschutz und Datensicherheit
-
Die DATEV KI-Werkstatt – Werkzeuge auch für Rechtsanwälte
-
Prime Legal AI – unser Partner im Bereich KI
-
Live-Präsentation: Wie die Nutzung von Prime Legal AI die Arbeit in Anwaltskanzleien unterstützen kann
Details
Teilnehmerkreis
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
- Kanzleimanagerinnen und Kanzleimanager
- Sekretärinnen und Sekretäre
Referent:
Michael Friedmann, Vorstand CLIO (Chief Legal Innovation Officer) anwalt.de
Co-Referent:
Tobias Wagner, DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.