Private Vermögensanalyse
- Einfache und einheitliche Erfassung aller Vermögensteile, Zahlungen, Verbindlichkeiten, Forderungen und Rechte
- Auswertungen für Einzelpersonen, Ehepaare und Vermögensgemeinschaften (Familienpool, beliebige Personengruppen)
- Zeitersparnis durch Übernahme von Daten aus Finanzanalyse und Immobilienanalyse
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Programm legen Sie Ihrem Mandanten seine aktuelle Finanz- und Vermögenssituation sowie die Entwicklung in den nächsten Jahren dar. Dabei können Sie das Vermögen, die Finanzen und die Risikoabsicherung Ihrer Mandanten personenbezogen darstellen und fortschreiben.
Strukturierte und übersichtliche Auswertungen stellen komplexe Sachverhalte transparent dar. Damit können Sie Ihren Mandanten qualifiziert und objektiv bei Entscheidungen in privaten Vermögensfragen beraten.
Das Programm unterstützt Sie bei folgenden Beratungsleistungen:
-
Simulationen und Beratung der privaten Vermögenssituation
-
Altersvorsorge
-
Risikoabsicherung
-
Bankgespräch: Selbstauskunft
Leistungen
Effiziente Erfassung der Daten
-
Übernehmen Sie Daten aus der Finanzanalyse und der Immobilienanalyse.
-
Eine alphabetische Schlagwortliste zeigt alle Wirtschaftsgutachten und führt Sie einfach und schnell zur Erfassung.
Transparente Ergebnisdarstellung und Beratung
-
Beraten Sie Ihre Mandanten über seine aktuelle und künftige finanzielle Situation anhand von Auswertungen im Überblick und im Detail und sprechen Sie über Gestaltungsmöglichkeiten.
-
Überprüfen Sie regelmäßig die Finanz- und Vermögenssituation.
-
Für Selbstauskunft Bank im Sinne des § 18 KWG, Kreditstatus, Risikovorsorgestatus, Übersicht zu vermietete Immobilien, Vermögensbilanz, Zahlungs- und Vermögensentwicklungen und weitere besondere Sachverhalte gibt es spezielle Darstellungen.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.