Private Vermögensanalyse

Mit dem Programm legen Sie Ihrem Mandanten seine aktuelle Finanz- und Vermögenssituation sowie die Entwicklung in den nächsten Jahren dar. Dabei können Sie das Vermögen, die Finanzen und die Risikoabsicherung Ihrer Mandanten personenbezogen darstellen und fortschreiben.

Strukturierte und übersichtliche Auswertungen stellen komplexe Sachverhalte transparent dar. Damit können Sie Ihren Mandanten qualifiziert und objektiv bei Entscheidungen in privaten Vermögensfragen beraten.

Das Programm unterstützt Sie bei folgenden Beratungsleistungen: