Reihengeschäfte im Umsatzsteuerrecht, 3. Auflage

Vor allem grenzüberschreitende Reihengeschäfte bergen große Risiken im Umsatzsteuerrecht. Durch die Quick Fixes hat die EU seit 01.01.2020 die innergemeinschaftlichen Reihengeschäfte für den Fall der Transportorganisation durch einen Zwischenhändler einheitlich geregelt und im Rahmen der Umsetzung des EU-Digitalpakets seit dem 01.07.2021 die umsatzsteuerliche Behandlung des innergemeinschaftlichen Online-Handels im B2C-Bereich umfangreich reformiert.

In diesem Zusammenhang wurde auch für besondere Fallkonstellationen beim Einbezug elektronischer Schnittstellen in den Verkaufsprozess der Tatbestand des fiktiven Reihengeschäfts eingeführt. Für Reihengeschäfte mit Drittlands-Berührung kann, solange kein von der EU-Reform erfasster Sachverhalt vorliegt, weiterhin nur auf die passende Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung zurückgegriffen werden. Letztere wurde anlässlich der jüngsten Gesetzesänderungen zum 24.05.2023 in Abschn. 3.14 UStAE aktualisiert.