Reihengeschäfte im Umsatzsteuerrecht, 3. Auflage (E-Book)
- Systematik des Reihengeschäftes
- Besonderheit: Reihengeschäfte mit privaten Endverbrauchern (mit und ohne Einbezug elektronischer Schnittstellen)
- Prüfschema
Erscheinungstermin: März 2024
Beschreibung
Vor allem grenzüberschreitende Reihengeschäfte bergen große Risiken im Umsatzsteuerrecht. Durch die Quick Fixes hat die EU seit 01.01.2020 die innergemeinschaftlichen Reihengeschäfte für den Fall der Transportorganisation durch einen Zwischenhändler einheitlich geregelt und im Rahmen der Umsetzung des EU-Digitalpakets seit dem 01.07.2021 die umsatzsteuerliche Behandlung des innergemeinschaftlichen Online-Handels im B2C-Bereich umfangreich reformiert.
In diesem Zusammenhang wurde auch für besondere Fallkonstellationen beim Einbezug elektronischer Schnittstellen in den Verkaufsprozess der Tatbestand des fiktiven Reihengeschäfts eingeführt. Für Reihengeschäfte mit Drittlands-Berührung kann, solange kein von der EU-Reform erfasster Sachverhalt vorliegt, weiterhin nur auf die passende Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung zurückgegriffen werden. Letztere wurde anlässlich der jüngsten Gesetzesänderungen zum 24.05.2023 in Abschn. 3.14 UStAE aktualisiert.
Dieses Kompaktwissen stellt die Grundlagen der Reihengeschäfte dar, insbesondere bei Warenlieferungen aus oder in EU-Mitgliedstaaten, sowie Einfuhr- und Ausfuhr-Reihengeschäfte. Dabei wird auch ein besonderes Augenmerk auf die seit dem 01.07.2021 im Online-Handel zu beachtenden Besonderheiten bei Reihengeschäften mit privaten Endverbrauchern mit und ohne Einbezug elektronischer Schnittstellen gelegt. Anhand eines Prüfschemas wird die komplexe Systematik von Reihengeschäften mit vielen Beispielen verdeutlicht, um die Basis für eine optimale Prozessgestaltung zu schaffen.
Übersichten über die notwendigen Rechnungsangaben, Buch- und Belegnachweise und die Meldepflichten sowie Hinweise zu den unentbehrlichen innerbetrieblichen Informationsprozessen sind für das Risikomanagement dieses Problemkreises unverzichtbar.
Autoren
Jerina Kelava
Steuerberaterin
Jerina Kelava ist Steuerberaterin bei Auren. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte umfassen Internationales Steuerrecht sowie Umsatzsteuer.
Thomas Geiler
Vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Partner
Thomas Geiler (Vereidigter Buchprüfer und Steuerberater) ist Partner bei Auren. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen Gestaltende Steuerberatung, Umsatzsteuer und Konzernsteuerrecht sowie die Erstellung und Prüfung von Konzernabschlüssen.
Erscheinungstermin: März 2024