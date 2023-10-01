Schülerinnen und Schüler, Studierende und Aushilfen sind bei der Lohnabrechnung eine Herausforderung. Zwar hat jeder schon etwas vom Werkstudentenprivileg gehört, doch Details hierzu sind oft unbekannt. Wie sieht die Beschäftigung der genannten Personengruppe seit Einführung des Mindestlohnes aus? Was ist bei der Arbeitszeit und vor allem lohnsteuer- bzw. arbeitsrechtlich zu beachten?

Trotz dieser Unklarheiten erfreuen sich diese Aushilfen großer Beliebtheit in zahlreichen Unternehmen, da sie zeitlich flexibel eingesetzt werden können. Doch die relevanten Regelungen für eine versicherungsfreie Beschäftigung weichen für die jeweiligen Personengruppen erheblich voneinander ab.