Art.-Nr. 12911 | Kontenrahmen

SKR 03 Vermietung und Verpachtung

  • Vermietung und Verpachtung Kontenrahmen SKR 03
  • Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel
Preis- und Lieferinformationen
Kostenfreier Download

Kurzinfo

Stand 01/2025
Format DIN A4
Inhalte

Beschreibung

Der Kontenrahmen für Vermietung- und Verpachtung basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um Vermietungs- und Verpachtungssachverhalte Konten (6-stelliger Kontenrahmen).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten in die jeweiligen Posten der Überschussrechnung nach § 21 EStG fließen und welche Konten mit der Funktion Faktor 2 vorbelegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Leistungen

0: Anlage- und Kapitalkonten

1: Finanz- und Privatkonten

2: Abgrenzungskonten

3: Wareneingangs- und Bestandskonten

4: Werbungskosten und Betriebliche Aufwendungen

7: Bestände an Erzeugnissen

8: Mieteinnahmen und Erlöskonten

9: Vortrags- und statistische Konten

Preise

