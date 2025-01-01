SKR 03 Vermietung und Verpachtung
- Vermietung und Verpachtung Kontenrahmen SKR 03
- Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der Kontenrahmen für Vermietung- und Verpachtung basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um Vermietungs- und Verpachtungssachverhalte Konten (6-stelliger Kontenrahmen).
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten in die jeweiligen Posten der Überschussrechnung nach § 21 EStG fließen und welche Konten mit der Funktion Faktor 2 vorbelegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
0: Anlage- und Kapitalkonten
1: Finanz- und Privatkonten
2: Abgrenzungskonten
3: Wareneingangs- und Bestandskonten
4: Werbungskosten und Betriebliche Aufwendungen
7: Bestände an Erzeugnissen
8: Mieteinnahmen und Erlöskonten
9: Vortrags- und statistische Konten