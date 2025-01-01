Der Kontenrahmen SKR 04 E-Bilanz für Personengesellschaft enthält alle für die Rechtsform Personengesellschaft relevanten Konten, die standardmäßig beschriftet und mit Funktionen belegt sind. Der SKR wurde um die Spalte "Zusammenhang Konto und Taxonomie" ergänzt. In dieser Spalte wird angegeben, ob es sich bei der jeweiligen Position um eine Pflichtposition (P) oder eine Auffangposition (A) im Sinne der Taxonomie handelt. Zur Gegenüberstellung zum Bilanz-/GuV-Posten nach HGB wurde zusätzlich die Spalte "Bilanz-/GuV-Posten E-Bilanz-Taxonomie" aufgenommen.

Der Bundesrat hat am 22.03.2024 dem gekürzten Wachstumschancengesetz zugestimmt.

Zu den vorab durch den Vermittlungsausschuss gestrichenen Maßnahmen gehört die Senkung des Umsatzsteuer-Durchschnittssatz für pauschalierende land- und forstwirtschaftlicher Betriebe von 9,0% auf 8,4%. Ein Wiederaufgreifen des Themas und eine künftige Umsetzung in anderem Gesetzgebungsverfahren ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Die Kontenrahmen SKR03, SKR04 und SKR14 für 2024, die mit der Jahreswechsel-Version der DATEV-Rechnungswesen-Programme 12.4 (Bereitstellung 29.12.2023) bereitgestellt wurden und die PDF-Dateien der Kontenrahmenänderungen an dieser Stelle enthalten deshalb für 2024 den Steuersatz von 9,0% (unverändert zu 2023).

Die gedruckten Kontenrahmen SKR03 2024 (Art.-Nr. 11174) und SKR04 2024 (Art.-Nr. 11175) wurden ab Mitte Januar 2024 (statt Ende Dezember 2023) versendet. Die Verzögerung war dem Abwarten auf die Zustimmung zum Wachstumschancengesetz geschuldet. Alle anderen Kontenrahmen wurden nur im PDF-Format bereitgestellt.