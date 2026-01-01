SKR 04 Vermietung und Verpachtung
- Vermietung und Verpachtung Kontenrahmen SKR04
- Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel
Der Kontenrahmen für Vermietung- und Verpachtung basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um Vermietungs- und Verpachtungssachverhalte Konten (6-stelliger Kontenrahmen).
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten in die jeweiligen Posten der Überschussrechnung nach § 21 EStG fließen und welche Konten mit der Funktion Faktor 2 vorbelegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
0: Anlagevermögen
1: Umlaufvermögen
2: Privat- und Eigenkapitalkonten
3: Fremdkapitalkonten
4: Mieteinnahmen und Betriebliche Erträge
5 und 6: Werbungskosten Betriebliche Aufwendungen
7: Weitere Erträge und Aufwendungen
8: Vortrags- und statistische Konten
