Der Kontenrahmen für Vermietung- und Verpachtung basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um Vermietungs- und Verpachtungssachverhalte Konten (6-stelliger Kontenrahmen).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten in die jeweiligen Posten der Überschussrechnung nach § 21 EStG fließen und welche Konten mit der Funktion Faktor 2 vorbelegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.