Art.-Nr. 12912 | Kontenrahmen

SKR 04 Vermietung und Verpachtung

  • Vermietung und Verpachtung Kontenrahmen SKR04
  • Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel

Der Kontenrahmen für Vermietung- und Verpachtung basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um Vermietungs- und Verpachtungssachverhalte Konten (6-stelliger Kontenrahmen).

Preis- und Lieferinformationen
Kostenfreier Download

Kurzinfo

Stand 01/2026
Format DIN A4

Inhalte

Beschreibung

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten in die jeweiligen Posten der Überschussrechnung nach § 21 EStG fließen und welche Konten mit der Funktion Faktor 2 vorbelegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Leistungen

0: Anlagevermögen

1: Umlaufvermögen

2: Privat- und Eigenkapitalkonten

3: Fremdkapitalkonten

4: Mieteinnahmen und Betriebliche Erträge

5 und 6: Werbungskosten Betriebliche Aufwendungen

7: Weitere Erträge und Aufwendungen

8: Vortrags- und statistische Konten

Preise

