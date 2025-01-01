Softwarepaket DATEVkommunal

Komplettpaket für Finanzbuchführung inkl. Jahresabschluss und Zahlungsverkehr, Kostenrechnung, Anlagenbuchführung. Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung, Forderungswesen sowie Veranlagung

Erstellung der laufenden Finanzbuchführung (inkl. Kasse und Forderungswesen), der Finanzrechnung und des Jahresabschlusses

Erstellung der Zahlungsaufträge (z. B. Überweisungen, Lastschriften, Schecks) oder Übernahme aus anderen DATEV-Programmen. Zahlungsaufträge können gedruckt oder als Datei ausgegeben werden

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist Grundlage für Planung und Controlling und gibt Orientierung bei der Gestaltung von Gebühren und Preisen

Verwaltung und Pflege der Anlagegüter

Haushaltssteuerungssystem speziell für die öffentliche Verwaltung, mit modularem Aufbau und speziellen Ziel- und Kennzahlensystemen sowie gestaltetem Controlling mit Berichtswesen und Frühwarnsystem

Beteiligung dezentraler Stellen der Verwaltung über das Internet

Übersichtliche und detailgenaue Informationen über die Herkunft von Mitteln (Steuern, Gebühren, Erlöse, Zuschüsse) und die damit erzielten Ergebnisse

Berechnung der Zahllast der Bürger gemäß der aktuellen Gebührensatzung

Erstellung bzw. Archivierung der notwendigen Erst- und Änderungsbescheide

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Friedhofsgebühren sowie Abgaben für Wasser, Abwasser und Abfall sind enthalten