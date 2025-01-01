Softwarepaket DATEVkommunal
- Komplettlösung für die Umstellung von Kameralistik auf Doppik
- Abrechnung aller Steuern, Gebühren und Beiträge
- Durchgängiger Datenfluss zur ablauforientierten Bearbeitung
Inhalte
Beschreibung
Das DATEV Softwarepaket für Kommunen ermöglicht Kernverwaltungen die komplette Abwicklung Ihres kommunalen Finanzwesens. Als integriertes Softwaresystem verbindet DATEVkommunal die einzelnen Aufgabenbereiche in Ihrer Kommune zu einem durchgängigen Prozess und überflüssige Doppelerfassungen entfallen.
-
Rechnungswesen kommunal inklusive Zahlungsverkehr und Jahresabschluss
-
Forderungswesen
-
Finanzrechnung
-
Kostenrechnung
-
Anlagenbuchführung
-
Kommunale Abgabe (Veranlagungssoftware)
-
Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung
Leistungen
-
Komplettpaket für Finanzbuchführung inkl. Jahresabschluss und Zahlungsverkehr, Kostenrechnung, Anlagenbuchführung. Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung, Forderungswesen sowie Veranlagung
-
Erstellung der laufenden Finanzbuchführung (inkl. Kasse und Forderungswesen), der Finanzrechnung und des Jahresabschlusses
-
Erstellung der Zahlungsaufträge (z. B. Überweisungen, Lastschriften, Schecks) oder Übernahme aus anderen DATEV-Programmen. Zahlungsaufträge können gedruckt oder als Datei ausgegeben werden
-
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist Grundlage für Planung und Controlling und gibt Orientierung bei der Gestaltung von Gebühren und Preisen
-
Verwaltung und Pflege der Anlagegüter
-
Haushaltssteuerungssystem speziell für die öffentliche Verwaltung, mit modularem Aufbau und speziellen Ziel- und Kennzahlensystemen sowie gestaltetem Controlling mit Berichtswesen und Frühwarnsystem
-
Beteiligung dezentraler Stellen der Verwaltung über das Internet
-
Übersichtliche und detailgenaue Informationen über die Herkunft von Mitteln (Steuern, Gebühren, Erlöse, Zuschüsse) und die damit erzielten Ergebnisse
-
Berechnung der Zahllast der Bürger gemäß der aktuellen Gebührensatzung
-
Erstellung bzw. Archivierung der notwendigen Erst- und Änderungsbescheide
-
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Friedhofsgebühren sowie Abgaben für Wasser, Abwasser und Abfall sind enthalten
-
Freie Definition weiterer Abgabearten