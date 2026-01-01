Sonderkündigungsschutz für sozial besonders schutzwürdige Personengruppen
- Besonders schutzwürdige Personengruppen
- Voraussetzungen für den jeweiligen Sonderkündigungsschutz
- Möglichkeiten der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses trotz bestehenden Schutzes
Sonderkündigungsschutz existiert im deutschen Arbeitsrecht in verschiedenen Varianten und führt zu unterschiedlich abgestuften Formen der meist deutlich erschwerten Möglichkeit zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses. Vor allem Schwerbehinderte, Schwangere, Betriebs- und Personalräte sowie andere Mandatsträger des Betriebsverfassungsgesetzes genießen Sonderkündigungsschutz.
Sinn und Zweck des Sonderkündigungsschutzes ist es, bestimmte Personengruppen, die als sozial besonders schutzwürdig angesehen werden, stärker vor dem Verlust des Arbeitsplatzes zu bewahren als andere Arbeitnehmer. Der Sonderkündigungsschutz bedeutet aber nicht, dass unter allen Umständen am Arbeitsverhältnis festgehalten werden muss.
In diesem Seminar zeigen wir Ihnen die wichtigsten Formen des Sonderkündigungsschutzes, stellen Ihnen die Voraussetzungen vor und legen dar, unter welchen Umständen und unter Beteiligung welcher Behörden eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses dennoch in Betracht kommt.
- Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer
- schwangere Arbeitnehmerinnen
- Personen vor und in Elternzeit
- Betriebsräte und Personalräte
- Personen, die Pflegezeit in Anspruch nehmen
- Auszubildende
- ordentlich unkündbare Arbeitnehmer
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter mit Personalverantwortung
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen mit Personalverantwortung
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Kanzleien und Unternehmen
- Lohnabrechnerinnen und Lohnabrechner in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung und Personalsachbearbeitung
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
