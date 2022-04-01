Art.-Nr. 35499 | Fachpublikation

Spezialwissen Umsatzsteuer - Verfahrensrecht

Fallstricke im Besteuerungsverfahren bei Anmeldung und Festsetzung der Umsatzsteuer
  • Gliederung entlang dem Aufbau der Abgabenordnung
  • Abhandlung wiederkehrender praxisnaher Themen

Erscheinungstermin: April 2022

Beschreibung

Das Umsatzsteuerrecht hat angehende Steuerspezialisten in finanzwirtschaftlichen Berufen schon immer vor hohe Prüfungshürden gestellt. Und auch in der Praxis bleiben die Wege durch die komplexen Umsatzsteuerregelungen mit vielseitigen Fallstricken gespickt.

Das Buch bietet einen leicht verständlichen Überblick zum Besteuerungsverfahren aus umsatzsteuerlicher Sicht - praxisnah gegliedert entlang dem Aufbau der Abgabenordnung.

Auch immer wiederkehrende praxisrelevante Themen wie die Berichtigung von Rechnungen und des Vorsteuerabzugs werden ausführlich beleuchtet:

  • Entstehung der Umsatzsteuer

  • Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen

  • Das Steuerfestsetzungsverfahren bei der Umsatzsteuer

  • Erhebung der Umsatzsteuer

  • Besondere Besteuerungsverfahren

  • Haftungsvorschriften.

Kurzinfo

Erscheinungstermin 04/2022
Seitenzahl 230
Format Softcover 14,4 x 21 cm
ISBN Printausgabe 978-3-503-20549-3
Herausgeber Erich Schmidt Verlag
Hinweis zur Produktsicherheit

Autor

Ralf Sikorski

Dipl.-Finanzwirt

