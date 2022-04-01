Spezialwissen Umsatzsteuer - Verfahrensrecht
- Gliederung entlang dem Aufbau der Abgabenordnung
- Abhandlung wiederkehrender praxisnaher Themen
Erscheinungstermin: April 2022
Beschreibung
Das Umsatzsteuerrecht hat angehende Steuerspezialisten in finanzwirtschaftlichen Berufen schon immer vor hohe Prüfungshürden gestellt. Und auch in der Praxis bleiben die Wege durch die komplexen Umsatzsteuerregelungen mit vielseitigen Fallstricken gespickt.
Das Buch bietet einen leicht verständlichen Überblick zum Besteuerungsverfahren aus umsatzsteuerlicher Sicht - praxisnah gegliedert entlang dem Aufbau der Abgabenordnung.
Auch immer wiederkehrende praxisrelevante Themen wie die Berichtigung von Rechnungen und des Vorsteuerabzugs werden ausführlich beleuchtet:
-
Entstehung der Umsatzsteuer
-
Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen
-
Das Steuerfestsetzungsverfahren bei der Umsatzsteuer
-
Erhebung der Umsatzsteuer
-
Besondere Besteuerungsverfahren
-
Haftungsvorschriften.
Kurzinfo
Autor
Ralf Sikorski
Dipl.-Finanzwirt
Details & Preise
