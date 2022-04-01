Spezialwissen Umsatzsteuer - Verfahrensrecht

Das Umsatzsteuerrecht hat angehende Steuerspezialisten in finanzwirtschaftlichen Berufen schon immer vor hohe Prüfungshürden gestellt. Und auch in der Praxis bleiben die Wege durch die komplexen Umsatzsteuerregelungen mit vielseitigen Fallstricken gespickt.

Das Buch bietet einen leicht verständlichen Überblick zum Besteuerungsverfahren aus umsatzsteuerlicher Sicht - praxisnah gegliedert entlang dem Aufbau der Abgabenordnung.