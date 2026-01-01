Steuerliche und bilanzielle Besonderheiten bei Personengesellschaften, 2. Auflage

Personengesellschaften stehen häufig im Mittelpunkt unternehmerischer und steuerlicher Gestaltungsüberlegungen. Bei ihrer Besteuerung sind eine Reihe von Besonderheiten zu beachten.

Das Kompaktwissen behandelt diese Besonderheiten und stellt diese kompakt und praxisorientiert dar. Die Darstellung erstreckt sich dabei über die Bereiche Ermittlung der Überentnahmen, § 6b EStG-Rücklage und deren Übertragungsmöglichkeiten sowie die Folgen für die Ergänzungsbilanz bei der Übertragung eines Teil-Mitunternehmeranteils.