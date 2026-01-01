Steuerplanung für einbehaltene Gewinne bei Personenunternehmen

Der § 34a des Einkommensteuergesetzes (EStG) regelt die sogenannte Thesaurierungsbegünstigung, die im Rahmen der Gewinneinkunftsarten bei Mitunternehmern oder Einzelunternehmern angewendet werden kann. Das Ziel dieser Regelung besteht zum einen darin, die Eigenkapitaldecke von Personenunternehmen zu erhöhen.

Zum anderen soll damit eine Annäherung der Thesaurierungsbesteuerung an das für Kapitalgesellschaften geltende Besteuerungssystem erreicht werden. Insofern dient die Regelung auch dem Ziel einer rechtsformneutralen Unternehmensbesteuerung.