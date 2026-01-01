Steuerplanung für einbehaltene Gewinne bei Personenunternehmen
Der § 34a des Einkommensteuergesetzes (EStG) regelt die sogenannte Thesaurierungsbegünstigung, die im Rahmen der Gewinneinkunftsarten bei Mitunternehmern oder Einzelunternehmern angewendet werden kann. Das Ziel dieser Regelung besteht zum einen darin, die Eigenkapitaldecke von Personenunternehmen zu erhöhen.
Zum anderen soll damit eine Annäherung der Thesaurierungsbesteuerung an das für Kapitalgesellschaften geltende Besteuerungssystem erreicht werden. Insofern dient die Regelung auch dem Ziel einer rechtsformneutralen Unternehmensbesteuerung.
Gewinne eines Einzelunternehmers bzw. Mitunternehmers werden in der Regel mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert, der bis zu 45 % (zzgl. SolZ und ggf. KiSt) betragen kann. Durch die Anwendung des § 34a EStG ist es möglich, nicht entnommene Gewinne temporär einem deutlich geringeren effektiven Steuersatz zu unterziehen. Dieser Effekt wird jedoch im Falle eines späteren Entnahmeüberhangs bzw. des Eintretens eines Nachversteuerungstatbestands kompensiert.
Da die Regelung sowohl in Bezug auf die einzelnen Berechnungs- und Verfahrensschritte als auch auf die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen sehr komplex ist, werden in diesem Kompaktwissen praxisnah sowohl die Anwendungsschritte – von der erstmaligen Antragstellung bis zur letzten Nachversteuerung – als auch die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile praxisnah behandelt.
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
