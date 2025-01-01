Steuerrecht international tätiger Unternehmen
- Erläuterung der Zusammenhänge über die einzelnen Rechtsvorschriften hinaus
- Kritische Auseinandersetzung mit Gesetzgebung, Finanzverwaltung, Rechtsprechung und Literatur
- Lösungen und Gestaltungsempfehlungen zu praxisrelevanten Problembereichen
Erscheinungstermin: 2023
Beschreibung
Das Internationale Steuerrecht stellt Unternehmen und ihre Berater vor eine Vielzahl von Herausforderungen: Umsetzung der globalen Mindeststeuer, ATAD-Umsetzung, BEPS-Projekt, Auswirkungen des Unionsrechts auf die deutsche umsatzsteuerliche Behandlung der Organschaft, internationaler Informationsaustausch und nicht zuletzt die Verrechnungspreise.
In dieser Situation brauchen Sie einen erfahrenen Lotsen an Bord, der alle Untiefen kennt und umschiffen kann. Das bietet Ihnen die Neuauflage des Standardwerks von Mössner/Lampert. Das Autorenteam aus Beratung, Finanzverwaltung und Wissenschaft bietet ausführliche Grundlagen sowie praxiserprobte und betriebsprüfungssichere Lösungen.
Als Werk des ersten Zugriffs bietet die Neuauflage:
-
Systematische und umfassende Darstellung aller relevanten steuerrechtlichen Aspekte für grenzüberschreitend tätige Unternehmen
-
Konstruktive Auseinandersetzung mit Gesetzgebung, Finanzverwaltung, Rechtsprechung und Literatur
-
Juristisch und betriebswirtschaftlich überzeugende Argumente und Lösungen
Auf einen Blick
-
Teil 1: Grundlagen u.a. zur Doppelbesteuerung
-
Teil 2: Verrechnungspreise
-
Teil 3: Outbound-Investitionen
-
Teil 4: Inbound-Investitionen
-
Teil 5: Umwandlungen und Finanzierungen
-
Teil 6: Internationales Steuerverfahrensrecht und Umsatzsteuerrecht
Die 6. Auflage wurde grundlegend überarbeitet. Der gestiegene Seitenumfang spiegelt die weiter steigenden Anforderungen an international tätige Unternehmen wider.
Aus dem Kapitel zum internationalen Steuerverfahrensrecht wurden die Ausführungen zum Schiedsverfahren vollständig überarbeitet und die Ausführungen zum EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz völlig neu verfasst. Dabei wird auch auf die Praxis anderer Länder eingegangen.
Das OECD-Projekt zu „Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) zeigt inzwischen Auswirkungen in vielen Bereichen des Internationalen Steuerrechts. Die vielfältigen Anforderungen, die das für grenzüberschreitend tätige Unternehmen mit sich bringt, sind umfassend dargestellt.
Autoren
Bearbeitet von Prof. Dr. Steffen Lampert, WP/StB Prof. Dr. Hubertus Baumhoff, Kevin Prashil Brusa, LL.M., RA Dr. Jan Dyckmans, StB Justus Eisenbeiß, LL.M., StB Dr. Benjamin Engel, StB Florian Gimmler, RA/FAStR Dr. Lars Haverkamp, LL.M., Prof. Dr. David Hummel, StB Dr. Christoph Klein, RAin/StBin Sonja Klein, RA/StB Jan Christoph Kubicki, StB Dr. Daniel Liebchen, RA/StB Dr. Reimar Pinkernell, LL.M., RA Dr. Christian Port, StB Dr. Thomas Schänzle, RA/StB Dr. Benedikt Schewe und RDin Sabine Sydow.
Kurzinfo
Details & Preise
Steuerrecht international tätiger Unternehmen
Erscheinungstermin: 2023