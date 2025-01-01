Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung digital 2026 - digitaler Freischaltcode
- Aktualisierung durch unterjährige Content-Pflege
- Newsservice innerhalb der Website
- Auswahl an Schnellrechnern
- Inhalte als Favoriten speichern
- Exklusiv für Mitglieder und deren Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft - bitte wenden Sie sich dazu an Ihre steuerliche Beraterin oder Ihren steuerlichen Berater
Beschreibung
Das Produkt "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung digital" beinhaltet einen Freischaltcode per Mail zur Aktivierung der Inhalte innerhalb der Website "TabInf digital". Die Website erreichen Sie unter https://tabinf.de.
"Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" sammeln die für die tägliche Beratungspraxis relevanten und aktuellen Informationen aus Steuer-, Handels-, Sozialversicherungs- und Gebührenrecht.
Hinweis
Sie können im Bestellprozess zwischen "Bestellung" und "Abonnement" wählen. Bei "Bestellung" wird die aktuelle Ausgabe sofort nach Erscheinung ausgeliefert.
Wenn Sie das Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Die nächste Auslieferung für das Titel-Abonnement erfolgt voraussichtlich im Februar 2026.
Wie gewohnt, gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Leistungen
Aktuelle Informationen
Der digitale Freischaltcode zur Aktivierung der Inhalte der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" inklusive erweitertem Funktionsumfang (Schnellrechner, Newsservice etc.) innerhalb der Website "TabInf digital" ist an ein digitales Endgerät gebunden.
Die Website auf der Sie die Inhalte der TabInf freischalten können erreichen Sie über den Link „https://tabinf.de". Es wird eine Internetverbindung benötigt.
Vorteile
Profitieren Sie von der komfortablen Such- und Navigationsfunktion innerhalb der Website, der Möglichkeit, Inhalte als Favoriten zu speichern sowie unterjährigen Aktualisierungen. So behalten Sie stets den Überblick und finden schnell zu den für Sie interessanten Themen.
Die Website vereint Informationen und Interaktivität. Ein Newsservice informiert Sie über die aktuellen Themen aus dem Bereich Steuern. Mithilfe der Schnellrechner-Tools können Sie auch unterwegs schnell etwas durchrechnen.
Bereitstellung
Die Taschenbuchausgabe "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" erscheint jährlich zu Beginn des 1. Quartals in aktualisierter Fassung.
Die Bereitstellung der Inhalte innerhalb der Website "Tabellen und Informationen digital" und die Lieferung der Freischaltcodes erfolgt voraussichtlich jährlich im Februar.