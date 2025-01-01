Als Steuerberater sind Sie verpflichtet, Ihre Mandanten unaufgefordert auf wichtige steuerliche Regelungen und Änderungen hinzuweisen. Wichtige Belehrungen sollten schriftlich vorgenommen werden, damit in einem eventuellen Haftungsfall die Belehrung nachgewiesen werden kann.

Das Steuer- und Gesellschaftsrecht ändert sich stetig. Zahlreiche Gesetzesänderungen, grundlegende Urteile des EuGH, des BVerfG, des BFH und des BGH sowie wichtige Verwaltungserlasse sind bei der Beratung anzuwenden. Das führt dazu, dass neue Belehrungsschreiben erstellt werden müssen oder bestehende Belehrungsschreiben an die neue Rechtslage angepasst werden müssen.

Das Werk "Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten" wurde 2015 von WP/StB Prof. Dr. Harald Schäfer und RA/StB Prof. Dr. Eberhard Schlarb begründet. Es wird seit 2017 von WP/StB Prof. Dr. Marcus Scholz und RAin/FAf-StR Caroline Luise Stark fortgesetzt.

Die Belehrungsschreiben erhalten Sie zusätzlich elektronisch im Microsoft Word®-Format.

