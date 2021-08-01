Steuerberatend tätige sind verpflichtet, ihre Mandanten unaufgefordert auf wichtige steuerliche Regelungen und Änderungen hinzuweisen, damit Mandanten wirtschaftlich vernünftige Entscheidungen treffen können und der gewünschte steuerliche Erfolg eintritt.

Wir empfehlen Ihnen, wichtige Belehrungen schriftlich vorzunehmen, damit Sie die Belehrung in einem eventuellen Haftungsfall nachweisen können. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn der Mandant nach einer Gestaltung steuerliche Vorgaben einhalten muss, damit der gewünschte Erfolg eintritt bzw. nicht verloren geht, z. B. bei Behaltefristen.

Die Kompaktwissen-Ausgabe gibt Ihnen zu den in der Praxis bedeutendsten steuerlichen Sachverhalten über 90 Belehrungsschreiben an die Hand. Dabei besprechen die Autoren die fachlichen und rechtlichen Hintergründe zu den jeweiligen Schreiben ausführlich.

Das Werk „Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten“ wurde 2015 von WP/StB Prof. Dr. Harald Schäfer und RA/StB Prof. Dr. Eberhard Schlarb begründet. Es wird ab 2017 von WP/StB Prof. Dr. Marcus Scholz und RAin/FAf-StR Caroline Luise Stark fortgesetzt. Die 5. Auflage wurde grundlegend aktualisiert und erheblich erweitert.