Übertragung von Gesellschaftsanteilen (E-Book)
Erscheinungstermin: Mai 2025
Beschreibung
Das Kompaktwissen enthält eine umfassende und praxisorientierte Darstellung der zivilrechtlichen und steuerlichen Aspekte bei der Übertragung von Gesellschaftsrechten bei Personengesellschaften und GmbHs. Es beleuchtet nicht nur die ertragsteuerlichen Folgen, sondern geht auch detailliert auf das Schenkungsteuerrecht ein.
Besonders praxisrelevant sind die Ausführungen zum vorbehaltenen Nießbrauch, der oft eine wichtige Rolle bei der Nachfolgeplanung spielt. Mit zahlreichen Praxisbeispielen und klaren Erläuterungen führt der Autor durch alle relevanten Themenbereiche, von der rechtlichen Struktur bis hin zu den steuerlichen Konsequenzen.
Autor
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
