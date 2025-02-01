Umsatzsteuer in der Arztpraxis, 2. Auflage (E-Book)
- Umsatzsteuerliche Einordnung der ärztlichen Leistungen
- Fallstricke erkennen und vermeiden
- Umsatzsteuer vermeiden und Vorsteuerabzug generieren
Erscheinungstermin: Februar 2025
Beschreibung
Heilbehandlungen sind im Bereich der Humanmedizin grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Die Tätigkeit von Medizinern umfasst aber inzwischen ein so breites Spektrum, dass sich der ärztliche Alltag nicht ausschließlich auf die Heilung von Krankheiten beschränkt, sondern darüber hinaus geht. Neben der Behandlung von Menschen schreiben Ärztinnen und Ärzte Gutachten, verfassen Aufsätze in Fachzeitschriften oder begleiten Medikamentenstudien. Oder sie führen Leistungen aus, die keine Heilbehandlung sind oder sie sind über ihre eigentliche heilberufliche Tätigkeit hinaus unternehmerisch tätig - beispielsweise als Vermieter von Ferienwohnungen. Hinzu kommt, dass aufgrund des ständig wachsenden Online-Handels mitunter Waren oder Dienstleistungen aus anderen europäischen Mitgliedstaaten bezogen werden, die der Leistungsempfänger der Umsatzsteuer zu unterwerfen hat. Das gilt bei Vorliegen der Voraussetzungen auch dann, wenn der Empfänger ansonsten nur steuerbefreite Leistungen erbringt.
Aber auch die Erbringung anderer heilberuflicher Leistungen z. B. im Rahmen der Geburtshilfe bzw. im Bereich der Hygiene, die Tätigkeit im Rahmen von Apparategemeinschaften oder auch die umsatzsteuerrechtlichen Aspekte, die mit der Stellung als Arbeitgeber einhergehen, sind im Auge zu behalten.
Die Umsatzsteuer hat somit längst die Arztpraxen erreicht und die Umsatzsteuerpflicht ärztlicher Leistungen rückt immer stärker in den Fokus der Finanzverwaltung. Zunehmend sind die Finanzämter angehalten, bei Betriebsprüfungen auch die umsatzsteuerrechtlichen Aspekte in Arztpraxen unter die Lupe nehmen.
Im Spannungsverhältnis zwischen Unionsrecht, nationaler Gesetzgebung, Verwaltungsauffassung und nicht zuletzt der Rechtsprechung müssen die Leistungen richtig eingeordnet werden, um die verschiedenen Rechtsfolgen im Blick zu haben. Ärzte sind daher gezwungen, sich hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Würdigung der ärztlichen Leistungen von ihrem Steuerberater unterstützen zu lassen, um unangenehme Überraschungen bei künftigen Betriebsprüfungen zu vermeiden.
Das Kompaktwissen zeigt, welche Fallstricke das Umsatzsteuerrecht für Angehörige der medizinischen Berufe bereithält, welche Fehler bei rechtzeitiger Kenntnis vermeidbar sind und wie durch mögliche Gestaltungen die Umsatzsteuer vermieden oder gar ein Vorsteuerabzug generiert werden kann. Hinweise zur aktuellen Gesetzes- und Rechtsprechungslage unterstützen dabei, rechtzeitig Handlungsspielräume zu erkennen und zu nutzen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Kerstin Gromadka
Dipl. Finanzwirtin (FH)
Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.
Details & Preise
Umsatzsteuer in der Arztpraxis, 2. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: Februar 2025