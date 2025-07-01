Der Gebrauchtwagenhandel zählt zu den beratungsintensivsten Branchen – insbesondere im Hinblick auf das Umsatzsteuerrecht. Mandate aus diesem Bereich stellen Steuerberaterinnen und Steuerberater regelmäßig vor große Herausforderungen.

Ein Grund dafür: Die Branche gilt – auch über die Finanzverwaltung hinaus - als besonders betrugsanfällig. Angesichts zahlreicher aufgedeckter Steuerhinterziehungen haben Gesetzgeber und Finanzverwaltung spezielle Regelungen geschaffen, um Missbrauch zu verhindern oder zumindest größtmöglich einzudämmen.