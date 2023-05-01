Eine Verkürzung der Verfahrensdauer bei der Betriebsprüfung wird seit langem gefordert.

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts soll nun erreicht werden, dass Außenprüfungen zeitnaher abgeschlossen werden. Für Prüfende und Steuerpflichtige gelten neue Anforderungen, wie z.B. erweiterte Mitwirkungspflichten für Unternehmen oder die geplante verkürzte Ablaufhemmung. Gleichzeitig versucht der Gesetzgeber einen erneuten Anlauf auf ein deutsches Standard-Audit-File-Tax (SAF-T). Eine erste Einführung war bereits im JStG 2020 geplant, die es jedoch nicht ins abschließende Gesetz geschafft hat.