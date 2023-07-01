Betriebsprüfung
- Arten der steuerlichen Außenprüfung
- Auswahl der Prüffälle
- Ablauf einer Betriebsprüfung
Erscheinungstermin: Juli 2023
Beschreibung
Wenn das Finanzamt seinen Besuch für eine Betriebsprüfung anmeldet, wird fast jeder Unternehmer nervös. Mit einer gezielten Vorbereitung und etwas Detailwissen können Ihre Mandantinnen und Mandanten der Betriebsprüfung aber in aller Regel gelassen entgegensehen und das Ergebnis sogar zu ihrem Vorteil beeinflussen. Durch richtiges Verhalten bei der Betriebsprüfung kann Ärger mit dem Steuerprüfer vermieden werden.
Die Mandanten-Info-Karte gibt einen Überblick über den Ablauf einer Betriebsprüfung und zeigt, auf welche Dinge besonders geachtet werden muss.
Info & Leseprobe
DATEV MyMarketing
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Autor
Ein Mitarbeiter der DATEV eG
Details & Preise
