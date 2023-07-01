Wenn das Finanzamt seinen Besuch für eine Betriebsprüfung anmeldet, wird fast jeder Unternehmer nervös. Mit einer gezielten Vorbereitung und etwas Detailwissen können Ihre Mandantinnen und Mandanten der Betriebsprüfung aber in aller Regel gelassen entgegensehen und das Ergebnis sogar zu ihrem Vorteil beeinflussen. Durch richtiges Verhalten bei der Betriebsprüfung kann Ärger mit dem Steuerprüfer vermieden werden.