Art.-Nr. 78228 | Veranstaltungen
Unternehmerforum
- Aktuelle Informationen
- Ideen für Prozessverbesserungen
- Erfahrungsaustausch
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalte
Beschreibung
Aktuelle Informationen rund um das Thema Rechnungswesen mit Best Practice-Beispielen, Live-Demos und Raum zum Erfahrungsaustausch.
Themen
-
Neuigkeiten aus der Nürnberger DATEV-Zentrale
-
Die E-Rechnung – Erste Erfahrungen und weitere Entwicklungen
-
So sehen die „idealen“ Rechnungswesen-Prozesse aus (mit Live-Demo)
-
Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmenden und DATEV
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Entscheider (Unternehmer, Mitarbeitende)
Dauer
ca. 2,5 - 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende und regionaler DATEV Corporate Partner
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
0000 Virtuell Virtuell
Mi, 10.12.25 |
09:30 - 12:00 Uhr
Plätze: