Art.-Nr. 78228 | Veranstaltungen

Unternehmerforum

  • Aktuelle Informationen
  • Ideen für Prozessverbesserungen
  • Erfahrungsaustausch
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Aktuelle Informationen rund um das Thema Rechnungswesen mit Best Practice-Beispielen, Live-Demos und Raum zum Erfahrungsaustausch.

Themen

  • Neuigkeiten aus der Nürnberger DATEV-Zentrale

  • Die E-Rechnung – Erste Erfahrungen und weitere Entwicklungen

  • So sehen die „idealen“ Rechnungswesen-Prozesse aus (mit Live-Demo)

  • Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmenden und DATEV

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Entscheider (Unternehmer, Mitarbeitende)

Dauer

ca. 2,5 - 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende und regionaler DATEV Corporate Partner

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
0000 Virtuell Virtuell
Mi, 10.12.25 | 
09:30 - 12:00 Uhr
Plätze:

Preise

Art.-Nr. 78228 | Veranstaltungen

Unternehmerforum

Einmalig
0,00 €
Termin buchen