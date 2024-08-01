Verlustverrechnung bei der GmbH, 4. Auflage

Die Möglichkeit, Verluste steuerlich zu verrechnen, hat erhebliche Bedeutung für die Steuerlast eines Unternehmens. Mit den Regeln für den Verlustausgleich hat der Gesetzgeber ein komplexes Untersystem des Steuerrechts geschaffen.

Coronabedingt hat der Gesetzgeber für die Veranlagungszeiträume 2020 bis 2023 die Möglichkeit des Verlustrücktrags von 1 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro erhöht. Ab dem Veranlagungszeitraum 2024 beträgt der Höchstbetrag für den Verlustrücktrag wieder – wie zuvor – 1 Mio. Euro.

Im Zuge des Wachstumschancengesetz hat der Gesetzgeber ab dem Veranlagungszeitraum 2024 die Möglichkeit des Verlustvortrages erhöht. Allerdings nach dem Ergebnis im Vermittlungsausschuss nicht in der Höhe, wie es ursprünglich geplant war: Es bleibt dabei, dass der Verlustvortrag bis zu einem Sockelbetrag von 1 Mio. Euro in vollem Umfang möglich ist.