Verträge für Arztpraxen
- Erläuterung der wichtigsten Praxisverträge
- Voraussetzungen der steuerlichen und rechtlichen Anerkennung
- Musterverträge
Erscheinungstermin: Februar 2020
Beschreibung
Ärzte und deren Berater benötigen in der Praxis zahlreiche Verträge.
Das Kompaktwissen bildet die folgenden Musterverträge für Arztpraxen ab: Schenkungs- und Übertragungsvertrag, Errichtung einer Gemeinschaftspraxis, Gründung einer Praxisgemeinschaft,
Praxisvertretungsvertrag, Praxiskaufvertrag zwischen Vertragsarzt und MVZ, Vertrag zur Übernahme einer Arztpraxis, Mietvertrag über eine Arztpraxis, Familienangehörige in der Arztpraxis, Partnerschaftsvertrag zwischen Ärzten, Gesellschaftsvertrag einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis.
Autor
Harald Dauber
Diplom-Betriebswirt (FH)
Harald Dauber ist Inhaber der Unternehmen HDS-Verlag (Erstellung von Fachliteratur im Bereich Steuern, Wirtschaft und Recht), HDS-Buchhandelsversand (Spezialist für die Lieferung von Fachliteratur im Bereich Steuern, Wirtschaft und Recht), HDS-Unternehmensberatung sowie Autor für Wirtschaft, Steuern und Recht.
Verträge für Arztpraxen
