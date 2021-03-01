„Alles was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden.“ Das gilt insbesondere auch für die Formulierung von Verträgen. Daher muss man bei deren Erstellung äußerst sorgfältig arbeiten.

Das Kompaktwissen erläutert, worauf bei der Formulierung von Bauverträgen zu achten ist. Behandelt werden die Bedeutung der VOB/B und ihre Vereinbarung als Vertragsbestandteil. Dargestellt werden die wichtigsten Regelungen im Bauvertrag, wie Festlegung und Rangfolge der Vertragsbestandteile.