Wegweiser "Wie liest man die DATEV-BWA"

Die Betriebswirtschaftlichen Auswertungen bieten Ihnen ein umfassendes Informationspaket, um die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens beurteilen zu können. Mit der Service-Broschüre "Wie liest man die DATEV-BWA?" erhalten Sie einen Überblick über das Angebot zu den Betriebswirtschaftlichen Auswertungen der DATEV. Diese werden anhand der DATEV-Standard-BWA Form 01 detailliert dargestellt und erläutert.