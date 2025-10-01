Art.-Nr. 77989 | Lernvideo (Vortrag)

Zahlungsvorschlag im DATEV-Rechnungswesen-Programm: Grundeinstellungen und Einrichtung

Sie erfahren, welche Programmeinstellungen für die Funktion „Zahlungsvorschlag“ nötig sind, um diese optimal an Ihre Abläufe anzupassen.
  • Grundeinstellungen festlegen
  • Anpassung der Funktion an betriebliche Abläufe
  • Details zur Fälligkeitsermittlung
Einmalig
102,00 €
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 2 Std.
Stand 10/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
In diesem Lernvideo erfahren Sie alles Wichtige zu den Grundeinstellungen der Funktion und deren Auswirkung, sodass Sie die Funktion individuell an Ihre betrieblichen Abläufe anpassen können. Mit Praxisbeispielen werden verschiedene Vorgehensweisen verdeutlicht.

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Einstellungen festlegen

  • Skontofristen

  • Fälligkeitsermittlung

  • Gestaltung von Zahlungsavis

  • Tipps zum Start

Teilnehmerkreis

  • Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

  • Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Christian Wielgoss

Christian Wielgoß

Steuerfachangestellter

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

