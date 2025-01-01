DATEV Kassenmeldung wurde Anfang Mai 2025 freigegeben. Die folgenden Funktionen stehen derzeit zur Verfügung:

Archivierung der Meldungen in der DATEV-Cloud

der Meldungen in der DATEV-Cloud Übersichtliche Erfassungsmaske inklusive Validierung

Rechtssichere Übermittlung der Meldung an die Finanzverwaltung

DATEV Kassenmeldung kann im Unternehmen oder in der Steuerberatungskanzlei über DATEV MeinFiskal genutzt werden – beide Seiten können also die Kassenmeldung übermitteln.

Zur Übermittlung der Kassenmeldung an die Finanzbehörde sind DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin erforderlich.