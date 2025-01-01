DATEV Kassenmeldung
Hier können Sie sich direkt auf MeinFiskal und damit bei DATEV Kassenmeldung einloggen.
Funktionsumfang
DATEV Kassenmeldung wurde Anfang Mai 2025 freigegeben. Die folgenden Funktionen stehen derzeit zur Verfügung:
- Archivierung der Meldungen in der DATEV-Cloud
- Übersichtliche Erfassungsmaske inklusive Validierung
- Rechtssichere Übermittlung der Meldung an die Finanzverwaltung
DATEV Kassenmeldung kann im Unternehmen oder in der Steuerberatungskanzlei über DATEV MeinFiskal genutzt werden – beide Seiten können also die Kassenmeldung übermitteln.
Zur Übermittlung der Kassenmeldung an die Finanzbehörde sind DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin erforderlich.