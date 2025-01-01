Lizenz-Umstellungsassistent
Hier gelangen Sie direkt in den abgesicherten Bereich des DATEV Lizenz-Umstellungsassistenten. Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
- Der DATEV Lizenz-Umstellungsassistent führt Schritt für Schritt durch die Lizenz-Umstellung.
- Die Umstellung muss nicht komplett in einem Arbeitsgang durchgeführt werden. Sie kann jederzeit angehalten werden.Der DATEV Lizenz-Umstellungsassistent speichert den aktuellen Stand automatisch.
Checkliste zur Vorbereitung
Bevor Sie die Umstellung starten sollten Sie sich die Checkliste zur Vorbereitung auf die Lizenz-Umstellung Benutzerlizenz ansehen. Dort finden Sie neben weiterführenden nützlichen Informationen auch ein Video für einen kompakten Überblick zur Benutzerlizenz sowie ein Klick-Tutorial mit hilfreichen Tipps zu den einzelnen Schritten des DATEV Lizenz-Umstellungsassistenten.