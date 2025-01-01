Bevor Sie die Umstellung starten sollten Sie sich die Checkliste zur Vorbereitung auf die Lizenz-Umstellung Benutzerlizenz ansehen. Dort finden Sie neben weiterführenden nützlichen Informationen auch ein Video für einen kompakten Überblick zur Benutzerlizenz sowie ein Klick-Tutorial mit hilfreichen Tipps zu den einzelnen Schritten des DATEV Lizenz-Umstellungsassistenten.