DATEV SmartLogin-Administration
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
Umfassende Verwaltungsfunktionen für alle DATEV SmartLogins Ihrer Kanzlei / Ihres Unternehmens:
- alle SmartLogins einer Kanzlei und ihrer Mandanten anzeigen
- Registrierungscodes einsehen
- Registrierungsbriefe erneut versenden
- einzelne SmartLogins sperren und entsperren
Zielgruppe: Administratoren in Steuerberater-Kanzleien
Weitere Informationen: DATEV SmartLogin Administration (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904176)