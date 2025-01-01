Icon MyDATEV Anmeldung

Funktionsumfang

Umfassende Verwaltungsfunktionen für alle DATEV SmartLogins Ihrer Kanzlei / Ihres Unternehmens:

  • alle SmartLogins einer Kanzlei und ihrer Mandanten anzeigen
  • Registrierungscodes einsehen
  • Registrierungsbriefe erneut versenden
  • einzelne SmartLogins sperren und entsperren

Zielgruppe: Administratoren in Steuerberater-Kanzleien

Weitere Informationen: DATEV SmartLogin Administration (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904176)