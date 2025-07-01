MyDATEV Dokumentenspeichervolumen

Sie erhalten ein Freivolumen für Dokumente und Belege Ihrer DATEV-Cloud-Lösungen, dessen Höhe maßgeblich von Ihren eingesetzten DATEV-Lösungen beeinflusst wird.

Sie erhalten

5 GB Freivolumen als Basis.

Zusätzlich 1 GB Freivolumen pro 5 Euro monatlichen Rechnungsbetrag für folgende DATEV-Lösungen: DATEV Belege online DATEV E-Steuern ESt (enthält DATEV Meine Steuern) DATEV DMSMyDATEV Kanzlei (seit 01.07.2025) DATEV Personal (seit 01.07.2025) DATEV Mandatsanbahnung (seit 01.07.2025)



Bei einer Überschreitung des Freivolumens berechnen wir monatlich einheitlich 1,02 Euro pro 1 GB für das zusätzliche Dokumentenspeichervolumen (Art.-Nr. 97112, DATEV Preisliste).