Speichervolumen - übergreifend und flexibel

Ihr übergreifendes Speichervolumen für Dokumente und Belege können Sie flexibel über Ihre Mandantenbestände und Cloud-Lösungen hinweg nutzen. Sie zahlen nur den Grundpreis der jeweiligen Lösung. Erst wenn das übergreifende Freivolumen überschritten wird, fallen Mehrkosten an.Ihre Mandanten mit direktem Vertragsverhältnis zu DATEV erhalten ihr eigenes MyDATEV Dokumentenspeichervolumen.

So setzt sich das Freivolumen zusammen

Sie erhalten ein Freivolumen für Dokumente und Belege Ihrer DATEV-Cloud-Lösungen, dessen Höhe maßgeblich von Ihren eingesetzten DATEV-Lösungen beeinflusst wird.

Sie erhalten

  • 5 GB Freivolumen als Basis.
  • Zusätzlich 1 GB Freivolumen pro 5 Euro monatlichen Rechnungsbetrag für folgende DATEV-Lösungen:
    • DATEV Belege online
    • DATEV E-Steuern ESt (enthält DATEV Meine Steuern)
    • DATEV DMSMyDATEV Kanzlei (seit 01.07.2025)
    • DATEV Personal (seit 01.07.2025)
    • DATEV Mandatsanbahnung (seit 01.07.2025)

Bei einer Überschreitung des Freivolumens berechnen wir monatlich einheitlich 1,02 Euro pro 1 GB für das zusätzliche Dokumentenspeichervolumen (Art.-Nr. 97112, DATEV Preisliste).

 

Der benötigte Speicherplatz im DATEV-Rechenzentrum weicht von der Größe der Originaldatei ab.

Dateien werden im Zuge der Verarbeitung im Rechenzentrum revisionssicher gespeichert und mit Daten angereichert. Dazu zählen unter anderem:

  • Metadaten (z. B. Upload-Datum)
  • OCR-Ergebnisse (OCR)
  • Strukturierte Verwaltungsinformationen
  • Versions- und Revisionsprotokolle

Dies ist notwendig für die automatisierte Verarbeitung und sichere Speicherung von Dateien. Im Durchschnitt weicht die Größe des Belegs im Rechenzentrum – je nach DATEV-Programm – gegenüber dem Originalbeleg um das bis zu 1,4-fache ab.

Die Visualisierung der strukturierten Daten von E-Rechnungen in DATEV Belege online bzw. DATEV DMS hat keine Auswirkung auf den belegten Speicher in MyDATEV Dokumentenspeichervolumen. Bei der Berechnung des belegten Speichers wird nur das Speichervolumen des Originalbelegs gezählt.

Screenshot Speicheranzeige MyDATEV Dokumentenspeichervolumen

Mehr Übersicht mit der neuen Speicheranzeige

Mit der Speicheranzeige erhalten Sie einen Überblick über das verfügbare und belegte Speichervolumen. Zudem erhalten Sie eine Übersicht über alle (Mandanten-) Bestände, die für Ihre Mitgliedschaft im DATEV-Rechenzentrum vorliegen.